Lazio, un biancoceleste nella Top 10 d'Europa di Whoscored.com - FOTO

Ciro Immobile è il giocatore della Lazio più in forma. I suoi gol hanno trascinato la squadra biancoceleste, soprattutto nelle ultime tre partite giocate: rete decisiva contro il Rennes in Europa League e doppiette a Bologna e Atalanta in campionato. Il noto sito Whoscored.com, prendendo in rassegna le migliori 5 leghe europee, ha inserito Immobile nella top 10 delle medie voto delle ultime 6 partite in campionato. Guida la classifica Cristiano Ronaldo della Juventus, alle sue spalle Jack Grealish dell'Aston Villa, poi Islam Slimani del Monaco. Giù dal podio il Papu Gomez, Robert Lewandowski, Duvan Zapata e in settima posizione l'attaccante della Lazio. La sua media voto è di 7.81, la quarta per quanto riguarda la Serie A.

