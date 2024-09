Lazio, un ex biancoceleste tentato dall'Arabia Saudita: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio in Arabia Saudita è in espansione da anni. Dopo aver acquistato un numero importante di calciatori dall'Europa, anche diversi allenatori sembrano ambire a raggiungerli. Dopo Roberto Mancini, divenuto il CT della nazionale saudita, anche un altro italiano è vicino al trasferimento: Stefano Pioli, ex allenatore di Lazio e Milan, sembra essere vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, club dove milita Cristiano Ronaldo. Dopo essere stato vicino all'Al-Ittihad ed essere accostato alla Roma come successore in caso di esonero di De Rossi, l'ex biancoceleste è in trattativa per raggiungere il medio oriente in caso di addio di Luìs Castro, allenatore dell'Al-Nassr. Lo riporta Fabrizio Romano.