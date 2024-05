Lazio, un punto per l'Europa League: lo "scatto" dopo l'addio di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un punto per blindare sesto posto e qualificazione in Europa League. Alla Lazio può bastare un pareggio contro il Sassuolo già retrocesso per evitare l'ipotesi - remota - di una "retrocessione" in Conference. Accadrebbe solo in un caso: sconfitta col Sassuolo, tre punti alla Fiorentina nel recupero del 2 giugno contro l'Atalanta sorpasso per differenza reti. Solo da settima, in altre parole, costringerebbe la Lazio alla terza e ultima coppa. Da ottava, vincendo la Conference, la Viola salirebbe in Europa League, sbloccando l'eventuale nono posto.

Tudor - riferisce Corriere dello Sport - ha bisogno di chiudere in bellezza il suo mini-torneo, avviato dopo la sosta di fine marzo, anche per proiettarsi con maggior forza ai colloqui con la società. L'impatto è stato positivo - 17 punti in 8 giornate - rappresentano un bottino che ha consentito ai biancocelesti di poter credere, fino alla fine, anche alla Champions, per poi "accontentarsi" dell'Europa. Ma ora si tratta di metterla in cassaforte: l'obiettivo è quello minimo per il club, stabilmente a questi livelli dal 2016.

Ottava partecipazione europea di fila considerando le due qualificazioni Champions con Inzaghi e Sarri. Sarebbe l’undicesima nel torneo, sotto la gestione Lotito, aggiungendo il 2014/15 dopo l’eliminazione ai preliminari Champions con Pioli. Solo due volte (nel 2013 con Petkovic e nel 2018 con Inzaghi) la Lazio è arrivata ai quarti di Europa League, in tutte le altre occasioni ha partecipato con poca consapevolezza, forse, concentrandosi sul campionato. Nella prossima stagione sarebbe il caso di affrontarla con l’idea di arrivare in fondo.

TORNA ALLA HOMEPAGE