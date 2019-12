Lazio, una partenza che entra nella storia: i numeri dopo 15 giornate

La classifica della Lazio lascia sognare i tifosi, in particolare dopo la schiacciante vittoria contro la Juventus. Il -5 dall'Inter e il -3 dai bianconeri ha permesso ai biancocelesti di rientrare tra le pretendenti allo Scudetto nella considerazione di molti addetti ai lavori. Inzaghi non pensa agli obiettivi, ma lavora già in chiave Rennes e poi Cagliari. Per lui le partenze lanciate non sono una novità: come riporta Lazio Page i risultati ottenuti dalla sua squadra in queste prime 15 giornate rappresentano la seconda performance nella storia del club. Meglio solo nel 2017-18, quando la Lazio sempre di Inzaghi, aveva fatto due punti in più (35 vs 33), una vittoria in più (11 vs 10) e due gol in più (38 vs 36). Meglio di Eriksson e uguagliando addirittura Maestrelli nel 1973-74 per punti (considerando 3 punti a vittoria) e vittorie, migliorando il dato del gol (36 vs 19).

