Lazio, Vecino scalda i motori: il messaggio sui social - FOTO

Sta scadendo il countdown per la prima giornata di campionato che metterà di fronte Lazio e Bologna sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. La serata di domani potrebbe essere quella dell'esordio per Matias Vecino, uno dei tanti rinforzi del mercato estivo biancoceleste. Il centrocampista uruguaiano, arrivato a parametro zero dopo l'ultima esperienza all'Inter, partirà dalla panchina e può diventare l'arma in più di Sarri nella ripresa. Il numero 5 ha scaldato i motori in vista della nuova stagione con un post su Instagram in maglia biancoceleste: "Si riparte. Stagione 22/23".