Lazio, Verona non è sempre fatal: i precedenti al Bentegodi contro l'Hellas

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la Coppa Italia con la qualificazione ai quarti di finale, la Lazio si rituffa in campionato dove ad attenderla c'è l'insidiosa trasferta di Verona. La formazione di Baroni naviga in brutte acque, ma nelle ultime partite ha mostrato caparbietà e voglia di risalire. A prescindere da ciò al Bentegodi non è mai stato facile per i biancocelesti che in alcune occasioni sono inciampati clamorosamente e in altre invece si sono tolti belle soddisfazioni.

PRECEDENTI - In avvenuti in Serie A nella città veneta il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa con 10 vittorie a fronte di 10 pareggi e 6 vittorie capitoline. L'ultima risale all'aprile 2021 quando con un gol di Milinkovic nel recupero l'allora squadra di Simone Inzaghi riuscì a strappare 3 punti pesantissimi agli scaligeri. Nell'era Sarri invece è arrivata la sconfitta per 4-1 con il poker del Cholito Simeone e il pareggio dello scorso anno con la pregevole marcatura di Pedro a cui ha risposto Ngonge.