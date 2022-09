Lazio - Verona, Tameze: "Risultato non giusto, sono arrabbiato"

Fonte: DAZN

Il Verona s'imbatte sul muro Lazio. All'Olimpico i gialloblu non passano nonostante abbiano saputo creare qualche grana alla squadra di Sarri. Alla fine la risolvono Immobile e Luis Alberto che regalano tre punti fondamentali per la rincorsa biancoceleste. Ai microfoni di DAZN Tameze ha spiegato la sconfitta: "Sono un po' arrabbiato per il risultato perché abbiamo fatto una buona partita e per me non è giusto. Non sono al 100%, ma piano piano sto cercando di riprendermi. Ho sempre il fastidio al flessore. Sappiamo tutti che quest'anno il campionato è diverso con tutte le partite vicine, però piano piano ritroveremo il nostro gioco. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ma siamo sulla strada giusta".