Lazio, via libera a tutti i Nazionali tranne Acerbi: ecco perché

Via libera ai Nazionali. La Asl di Roma a cui fa riferimento la Lazio non ha infatti posto nessun limite, o effettuato una comunicazione per quanto riguarda i giocatori che devono partite alla volta delle proprie squadre. Per questo motivo la società biancoceleste non ha potuto far altro che far partire i giocatori, alcuni come Milinkovic e Correa, già da ieri sera e altri che invece lasceranno Roma oggi. Diverso invece è il caso di Acerbi, per lui lo stop è arrivato direttamente dalla Federcalcio in attesa di ulteriori sviluppi. A rendere nota la notizia Matteo Petrucci ai microfoni di Sky Sport.

Pubblicato il 9/11

