Lazio Women, biancocelesti nel segno del 3: vittoria e terzo posto sul campo del Chievo

3 gol, 3 punti e terzo posto: la Lazio Women comincia il 2021 con il sorriso sul campo del Chievo Verona. La squadra di Seleman è andata in trasferta a Verona per recuperare l'ottavo turno di campionato e cercare di accorciare il divario con le squadre che in classifica occupano le prime posizioni della classifica. La partita si mette subito in discesa per le capitoline che al 4' trovano il vantaggio grazie a un autogol della squadra clivense. Nel finale della prima frazione di gioco c'è tempo per il raddoppio della Lazio, segnato dalla solita Martin al 42'. Nel secondo tempo le biancocelesti chiudono i giochi grazie alla rete di Cianci arrivata all'82'. Con questa vittoria, le biancocelesti raggiungono il Tavagnacco al terzo posto con 20 punti, ma con ancora due partite da recuperare. Il primo posto è a soli tre punti di distanza, sognare in grande si può.