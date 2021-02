Lazio Women, Carolina Morace: "La vittoria di ieri ci sprona a fare sempre meglio"

Una vittoria importantissima quella di ieri per la Lazio Women di Carolina Morace che hanno battuto la Roma nel derby della Capitale. Vittoria in rimonta grazie alle reti di Martin e Di Giammarino. L'allenatrice delle biancocelesti ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono molto felice per la vittoria di ieri, sono arrivata e ho introdotto un allenamento in più e ho trovato tutte le giocatrici disponibili, questo ci sprona ancora di più a fare bene. Anche nella vittoria di ieri mi sono resa conto dagli sguardi che erano doppiamente contente perché volevano darci questa vittoria oltre alla gioia per aver vinto un derby. Ringrazio le ragazze, siamo arrivate, abbiamo cambiato alcune cose, l’intensità degli allenamenti, gli stiamo chiedendo dei sacrifici e loro stanno rispondendo al massimo. Nuovi acquisti? Labate deve crescere a livello fisico ma secondo me è importante anche la Luijks che è già strutturata per il mio modo di giocare deve migliorare in agilità e nella coordinazione. Migliorerà presto ma anche lei è molto valida. Tutte stanno andando molto bene. Mi piace avere le alternative, dopo un mese che sono qui posso iniziare a vedere qualcosa anche perché non voglio essere scontata e che gli avversari abbiano già pronta la strategia per giocare contro di noi. Qualcuno con le mie caratteristiche? Negli anni mi hanno accostato a tantissime giocatrici ma ogni giocatore è a sé. Como? Abbiamo una buona settimana in cui ci dobbiamo allenare bene”.

