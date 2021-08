Lazio Women, Carolina Morace ricevuto il 'Premio Maestrelli': "Onorata del riconoscimento" - FOTO

Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha ricevuto nella serata di ieri il "Premio Maestrelli". La cerimonia è andata in scena allo Stirpe di Frosinone. All'indomani dell'evento, l'ex calciatrice ha condiviso con i suoi seguaci di Instagram i consueti ringraziamenti: "Ieri sera ho ricevuto il premio Maurizio Maestrelli, premio annualmente assegnato a varie personalità del mondo sportivo. In occasione della premiazione è stata annunciata la nuova Lazio Cup, torneo riservato alla categoria Under 18. Sono onorata del riconoscimento ricevuto e ringrazio l'organizzazione per avermi premiato, auguro il meglio alle squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo".

