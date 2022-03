Lazio Women, Ferrandi: "Vittoria significativa, soprattutto per Pino Wilson"

Fonte: Lazio Style Channel

Freddezza e determinazione. Respiro lungo e deciso. Rincorsa. Gol. Giulia Ferrandi ha vissuto un momento intenso durante il match con il Sassuolo, battendo il portiere dal dischetto e regalando alla Lazio Women il gol del vantaggio, poi consolidato dalla rete di Cuschieri allo scadere. L'ex giocatrice del Pomigliano ha raccontato a Lazio Style Channel il significato di questi tre punti e le emozioni che vivrà settimana prossima da ex: “La vittoria di oggi è il successo del gruppo arrivato con grande sacrificio. È un risultato di cui avevamo bisogno per dare continuità a ciò che stiamo mettendo in mostra dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina dello scorso dicembre. Sono felicissima perché stiamo lavorando tanto, ce lo meritiamo. Dopo il gol del vantaggio, a centrocampo si sono venuti a creare molti spazi. Loro erano molto fisiche, però ci lasciavamo campo per le nostre ripartenze e ho sempre pensato che avremmo ottenuto i tre punti perché oggi era la nostra giornata e lo abbiamo dimostrato".

RIGORE - "Ho cercato di gestire al meglio le emozioni. Avevo un’idea che ho cambiato all’ultimo anche considerando che Lemey è un portiere molto forte. Ho provato a calciarlo nel miglior modo possibile ed il pallone è entrato. Sono contenta".

PINO WILSON - "Il lutto al braccio ci ha dato una motivazione ulteriore perché volevamo fare bene per onorare una leggenda del club. Ci siamo compattate e la vittoria assume maggiore significato anche per questo motivo".

SFIDA DA EX - "La prossima sarà contro la mia ex squadra, il Pomigliano? Ogni partita va giocata che sia il Pomigliano o un altro avversario. Con la squadra cercheremo di preparare la gara al meglio. Sarà una partita bella da vivere”.