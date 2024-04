Lazio Women, le lacrime di Goldoni: "Vittoria emozionante". E la richiesta ai tifosi...

Eleonora Goldoni è tra le protagoniste della vittoria schiacciante della Lazio Women sul Tavagnacco. La centrocampista biancoceleste ha ritrovato la gioia del gol, realizzando una doppietta personale, in una sfida molto particolare per lei. L'infortunio che l'ha tenuta ai box per diversi mesi era arrivato proprio nella gara contro le friulane. Al triplice fischio, ai microfoni dei cronisti presenti, la numero venticinque ha raccontato, con le lacrime agli occhi, le emozioni del momento: "È bello e emozionante, mi dà una grande carica vincere ancora e continuare questo percorso. Possiamo solo prendere ogni domenica come una finale, così come abbiamo fatto oggi e sono fiera di questa squadra”.

“Momento che ho vissuto? L’emozione è leggibile, sono stati tre mesi d’infortunio tosti. Mi sono infortunata all’andata contro il Tavagnacco e oggi coronare questa vittoria così è emozionante”.

“Percepiamo l’obiettivo, ma non ci siamo ancora arrivate e non si può mollare di una virgola. Festeggiare nello scontro diretto con la Ternana? Sarebbe un coronamento, prendiamo ogni settimana come la prima. Come se fosse la preparazione di un percorso grandioso, dobbiamo solo portare a termine e coronare questo sogno”.

“Tifosi? È bellissimo, ci sentiamo fortunate di poter giocare su questo campo e allenarci in queste strutture. Poter performare davanti a così tanta gente e tanti bambini, li invitiamo a venire anche alle prossime per concludere questo percorso con noi. Loro sono i nostri compagni di squadra”.

