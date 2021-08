Lazio Women, Martina Santoro suona la carica dopo l'amichevole col Napoli – FOTO

Manca sempre meno all’inizio della Serie A Femminile, le ragazze di Carolina Morace sono pronte per questa nuova stagione. Il test contro il Napoli Femminile ha confermato il livello di preparazione delle aquilotte che non vedono l’ora di iniziare la nuova avventura nella massima serie. Martina Santoro, capitano e difensore della Lazio Women, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram incitando alla carica la squadra: “Buon test contro il Napoli Femminile. Continuiamo a lavorare in vista del campionato. Noi non molliamo mai” con l’emoticon dell’aquila.

