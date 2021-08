Calciomercato Lazio, rispunta anche l'idea Draxler: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sfoglia la margherita. In attesa di scoprire il futuro di Correa, i biancocelesti valutano le alternative. Con Brandt che è rimasto al Borussia Dortmund, le attenzioni si sono concentrate su Kostic e Hudson Doi. Entrambi, però, appaiono a oggi piste complicate per il loro status da extracomunitari. La Lazio ha già occupato i due slot disponibili con Felipe Anderson e Kamenovic che alla fine dovrebbero essere tesserati entrambi, indice di liquidità permettendo. Il serbo, gestito da Kezman, è un investimento con il futuro e mantenere ottimi rapporti con il manager è fondamentale. Si valutano così profili comunitari con Ribery e Callejon che sembrano i più facili da raggiungere, ma non gli unici nell'elenco. C'è l'ipotesi del ritorno di Andreas Pereira, ma poi ci sono anche le ipotesi più accattivanti. In questi giorni sono stati proposti James Rodriguez e Philippe Coutinho che potrebbero essere liberati addirittura gratis da Everton e Barcellona, ma che hanno un ingaggio importante (rispettivamente 12 e 8 milioni). Attenzione poi alla Francia con il Psg che, dopo l'arrivo di Messi, si trova con un po' di abbondanza. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i transalpini potrebbero liberarsi dell'esubero Julian Draxler in prestito e partecipare all'ingaggio monstre, già dimezzato per la Lazio col Decreto Crescita. Il tedesco era stato accostato già nella passata stagione dopo l'affare David Silva, ma poi non la pista non era stata approfondita. Per ora un'idea, ma nel calciomercato tutto è possibile e nei prossimi giorni sono attese grandi sorprese.