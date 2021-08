Calciomercato Lazio, (ri)proposto James Rodriguez: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Siamo un cantiere aperto" era stato chiaro Igli Tare poco più di una settimana fa. La Lazio è ancora in fase di costruzione un po' bloccata dalle mancate uscite che hanno allungato la rosa e non hanno permesso di chiudere altri colpi in entrata. Sono tanti i giocatori attenzionati dai biancocelesti per consegnare a Maurizio Sarri una rosa ampia e omogenea. Ci sono poi alcuni calciatori che vengono proposti dai propri agenti. Tra questi, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è anche James Rodriguez. Il colombiano è in uscita dall'Everton dopo l'addio di Carlo Ancelotti ed è in cerca di una nuova avventura. Il suo supermanager Jorge Mendes lo avrebbe riofferto alla Lazio. Riofferto perché già nella passata stagione il colombiano era stato seguito e proposto, ma poi aveva sposato la causa inglese visto l'arrivo sulla panchina del suo mentore. Difficile pensare che l'operazione possa andare in porto visto che attualmente il giocatore in Premier League percepisce la bellezza di 9,2 milioni di euro a stagione. Uno stiopendio monstre che nelle scorse settimane ha spaventato il Milan che aveva fatto un sondaggio per lui.