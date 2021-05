Lazio Women, Morace: "Col Vicenza una grande vittoria. Sulla Martin..."

La coach della Lazio Women, Carolina Morace, ha commentato la vittoria per 1-0 col Vicenza e non solo ai microfoni di Lazio Style Radio: “Contenta per la vittoria di ieri. Si è creato un bel gruppo, e ho avuto la fortuna di avere avuto tanti leader positivi quest'anno. La squadra e le giocatrici ci sono sempre state, bisognava riuscire a farle esprimere al meglio. Martin? È stata fondamentale, questa categoria le sta stretta e farebbe la differenza in molte squadre di Serie A. Le ragazze l'hanno seguita e i risultati si sono visti sul campo. Ha letteralmente trascinato tutto il gruppo con il suo carisma e i suoi gol. La partita col Vicenza è stata particolare: abbiamo forse fatto il miglior primo tempo da quando sono qui, giocando un bel calcio. Nel secondo tempo gli avversari hanno spinto di più, ma il pallino del gioco è sempre stato in mano alla Lazio, con il risultato forse che ci sta anche un po' stretto “.

