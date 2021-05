Superlega, Christillin: "Juve, Real e Barca avranno ripercussioni "

Ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, Evelina Christillin, membro di FIFA e UEFA, ha parlato anche delle ripercussioni dei club che hanno aderito alla Superlega: "Agnelli Non l'ho sentito, mi ha mandato un messaggio per la mia rielezione alla FIFA ma per il resto no. Faccio parte della UEFA e non cambio idea rispetto a ciò che ho detto in passato e ribadito da tanti. L'ordinamento sportivo della UEFA è chiaro, se uno sta fuori non può partecipare alle varie competizioni. I tre club che non si sono tirati fuori dalla UEFA avranno ripercussioni, non so quale sia la durata di questi tempi ma vedremo cosa diranno i tribunali. Da juventuna tengo le dita incrociate ".

