Lazio Women, Morace commenta l'esonero: "Questo è il nostro mestiere. A volte..." - FOTO

La Lazio ha comunicato qualche ora fa l'esonero di Carolina Morace, ormai ex tecnico della squadra femminile. Al suo posto è stato chiamato Massimiliano Catini. Sull'avventura dell'ex calciatrice in biancoceleste, vera protagonista del percorso che ha portato alla promozione in Serie A, ha pesato indubbiamente un esordio tutt'altro che semplice nella massima serie: cinque sconfitte, tre gol fatti e venti subiti. La coach ha pubblicato ora uno scatto sul proprio profilo Instagram, per poi aggiungere: "Questo è il nostro mestiere. A volte vinci, a volte perdi. Un grazie a tutti e buona fortuna!".

