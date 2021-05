Lazio Women, Morace: "Svolta arrivata con il Pomigliano. Sul futuro..."

La coach della Lazio Women, Carolina Morace, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio sulla promozione e sul bilancio della ottima stagione delle sue ragazze: “E' stata una splendida cavalcata. Con la Roma non abbiamo fatto la migliore partita della stagione ma abbiamo vinto e contava questo. Abbiamo fatto un bel regalo di compleanno al presidente Lotito, ma era il minimo che potessimo fare. Derby? Siamo state un po' nervose, abbiamo sbagliato tanti passaggi, non riuscivamo a consolidare il possesso, però poi il gol di Martin ci ha sbloccato mentalmente. Le ragazze si sono rilassate e hanno legittimato il vantaggio dominando la partita ".

SVOLTA - "Dal Pomigliano e con il cambio modulo abbiamo svoltato la stagione. La squadra ha cominciato a lottare e il rendimento è cambiato. Primo posto? Faremo il possibile per provarci, vogliamo continuare a vincere, siamo su quella scia e non vogliamo distrarci. Si è creato un bel rapporto con le giocatrici, allenamento dopo allenamento. La squadra ha sempre risposto sul campo, si è allenata duramente e ha messo in pratica principi e schemi mai provati prima ".

FUTURO – "Ora la testa è al Vicenza, non bisogna pensare al momento alla prossima stagione. Bisognerà però sicuramente sedersi al tavolo con il presidente e stabilire un progetto e un piano comune gettando insieme le basi per il futuro “.

