Lazio Women, Orlando: "Trattata allo stesso modo degli uomini dopo l'infortunio. Ringrazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La calciatrice della Lazio Women, Angela Orlando, è intervenuta nel corso del convegno "Focus on Football Medicine". Ecco le sue parole in merito all'infortunio e al tempo necessario per recuperare da una doppia operazione: “Fin dalla prima visita del prof. Rodia dopo la seconda rottura del legamento crociato mi sono sentita sicura in modo poi da affrontare al meglio la successiva operazione. Ringrazio il professore e l'équipe biancoceleste perché sono stata trattata nello stesso identico modo del comparto maschile”.

