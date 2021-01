Lazio Women, Santoro: "Il pareggio con il Pontedera ci sta stretto, serve più lucidità"

Martina Santoro, difensore della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole riguardo il pareggio di ieri contro il Pontedera.

LA PARTITA - "Il pareggio di ieri ci sta stretto, la nostra squadra deve sempre puntare al massimo. Ci sono punti su cui ragionare e punti da cui ripartire, stiamo facendo troppa fatica per le grandi qualità che abbiamo. Adesso, terminato il girone d'andata, dovremo fare sicuramente più punti nel ritorno. Ci serve più consapevolezza nei nostri mezzi, quella sana presunzione."

IL MOMENTO - "Dovremo evitare di ripetere gli stessi errori, prendendoci le nostre responsabilità, come è giusto che sia. Ci serve più lucidità nei momenti chiave, nel corso della settimana ci confronteremo con Seleman, come facciamo dopo ogni partita. Siamo una squadra tecnica ed esperta, con il giusto mix. Ecco perché è fondamentale trovare la chiave vincente per migliorare soprattutto nel gioco. Venivamo da tre vittorie consecutive, per questo pensavo che fosse arrivata la svolta, soprattutto dopo la vittoria di Verona. Questo campionato è un po' altalenante, paghiamo anche il fatto di non poter giocare con regolarità".