Lazio Women, Visentin a LSC: "Abbiamo ritrovato la gioia. Alle compagne chiedo..."

“Sono contenta, queste due partite ci hanno ridato quella gioia che ci mancava". Ha esordito così Noemi Visentin ai microfoni ufficiali del club, intervistata per parlare della vittoria conquistata contro la Fiorentina in casa. L'attaccante della Lazio Women ha poi proseguito così l'analisi: "Abbiamo fatto tante partite in cui non abbiamo raccolto quello che meritavamo, abbiamo più consapevolezza. Lo stiamo dimostrando in campo. A prescindere dal modulo, abbiamo un’intesa. La tattica cambia in base alla squadra che affrontiamo. Abbiamo trovato la sintonia giusta e adesso andiamo avanti così”.

“Cosa chiedo a queste tre partite? A livello di squadra, chiedo quello che abbiamo visto oggi e a Napoli. Compattezza. Quando sono in campo cerco sempre di aiutare la squadra, quando arriva il gol sono ovviamente più felice ma l’importante è vincere e sono contenta anche quando segnano le mie compagne”.

