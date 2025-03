Lazio, Zaccagni a rischio anche contro l'Udinese: il punto sul capitano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni resta in dubbio per la sfida contro l’Udinese. L’esterno biancoceleste ha saltato la trasferta di Plzen a causa di un problema al polpaccio, che fortunatamente non ha evidenziato lesioni, ma la situazione resta delicata. Come spiega Il Messaggero, c’è ancora un edema che lo costringe alla massima prudenza: il rischio di uno stiramento è concreto e non può permettersi di forzare i tempi.

Zaccagni sta meglio e vorrebbe essere a disposizione per il match di lunedì, ma la decisione verrà presa solo dopo un test decisivo in programma domani. Sarà un verdetto last-minute, in linea con la gestione attenta che lo staff medico sta adottando per evitare ricadute.

La Lazio ha dimostrato di riuscire a vincere anche senza Zaccagni, ma il capitano è troppo importante per la squadra e perderlo per diverso tempo, in un momento così importante della stagione, non sarebbe cosa da poco.