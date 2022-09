Lazio, Zaccagni amareggiato per la Samp: pensa al riscatto col Napoli - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Peccato aver portato a casa solo un punto”. Esordisce così Mattia Zaccagni sul proprio profilo Instagram con un post che raccoglie alcuni scatti della gara di ieri contro la Sampdoria, al Ferraris. Un risultato che i biancocelesti non si aspettavano, avrebbero voluto chiudere la quarta giornata in modo diverso ma non c’è tempo per buttarsi giù. Sabato ci sarà il Napoli a far visita a Sarri e i suoi ragazzi, che non vogliono farsi trovare certo impreparati. Lo ha confermato lui stesso proseguendo così: “Testa già a sabato”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato, Marcelo potrebbe volare in Inghilterra: ecco dove

Calciomercato Lazio, rifiutata un'offerta per Coulibaly: i dettagli