Calciomercato, Marcelo potrebbe volare in Inghilterra: ecco dove

Dopo mesi di attesa potrebbe esserci un’opportunità per Marcelo. L’ex campione del Real Madrid dopo la scadenza del contratto con il club spagnolo si è messo in cerca di una nuova esperienza. Diversi club europei, il suo nome era stato accostato anche alla Lazio, e mondiali hanno sondato il terreno per portarlo alla propria corte, ma poi di fatto nessuna proposta allettante. Nelle ultime ore sembra essersi fatto avanti un club di Premier League. La trattativa è stata avviata e quasi in dirittura d’arrivo, il terzino sembra essere molto vicino al Leicester.

