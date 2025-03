Lazio, Zaccagni guadagna più falli di tutti: come lui soltanto un giocatore

TUTTOmercatoWEB.com

Se la palla arriva sui piedi di Mattia Zaccagni è molto difficile che gli si venga tolta. Non è un'esasperazione, è un fatto. In pochi riescono a coprire il pallone come lui che grazie a posizionamento, postura e abilità tecnica, riesce sempre a giocare il pallone o a saltare l'uomo. Per togliere il pallone dalle grinfie di Zaccagni sembra esista un solo modo efficace veramente: fargli fallo.

Anche qui, lo dicono i fatti. Per la precisione, ci sono i numeri a confermarlo. Secondo i dati di Squawka Football, Zaccagni è il giocatore ad aver subito più falli in Serie A (156). Solo Dan Ndoye come lui in campionato con lo stesso numero, mentre ben più distanti si trovano Gaetano Oristanio (64), Manu Kone (61) e Paulo Dybala (60). Non solo però: infatti, sempre secondo la stessa fonte, Zaccagni è anche nella Top 3 della classifica della Serie A per duelli vinti (156). Davanti a lui soltanto Yerry Mina (179) e Milan Djuric (174).

