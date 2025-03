Lazio, Zaccagni non è al meglio: allenamento a parte con l'Italia

La sosta delle nazionali arriva nel momento migliore per la Lazio di Baroni. Dopo la sconfitta subita a Bologna, e in generale dopo un periodo complicato, il gruppo potrà allenarsi a Formello per raccogliere i cocci e rimettere insieme i pezzi. Il tecnico dovrà però fare a meno di ben nove giocatori, chiamati per gli impegni delle proprie nazionali.

Tra questi c'è anche Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste vuole prendersi la fiducia di Spalletti, ma nella giornata di oggi c'è stata una piccola complicazione. Infatti, l'esterno azzurro non è al meglio e si è allenato a parte. Così come lui anche Cambiaso, il quale era già uscito dolorante dal match tra Fiorentina e Juventus.

Non è ancora chiara l'entità del problema, la speranza è quella di riavere il capitano della Lazio disponibile per la gara di ritorno contro la Germania, anche se non è da escludere un recupero già per la gara di giovedì a San Siro, ma resta un'opzione difficile. Si avranno maggiori certezze nelle prossime ore, ma nel frattempo il ct Spalletti ha convocato Bellanova per cautelarsi.

Pubblicato il 18/03