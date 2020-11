Lazio - Zenit, la carica della società sui social: "Come on you eagles" - FOTO

Poco meno di 12 ore dal fischio d'inizio tra Lazio e Zenit, sfida decisiva e fondamentale per il passagio del turno in Champions League. I biancocelesti vincendo, metterebbero basi solide per staccare il pass valido per gli ottavi, e dovranno provarci come da ormai molto tempo, senza la carica dell'Olimpico. Carica, che come sempre dà la società sul proprio profilo Instagram: "È il giorno di Lazio-Zenit. Forza aquile ".

Lazio, caso Peruzzi: nelle prossime ore vertice tra il club manager e Lotito

Champions League, girone F: Il Dortmund cerca conferme contro il Bruges

www.lalaziosiamonoi.it