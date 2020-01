Lazio, Zoff: "Inzaghi ci sa fare. Questa squadra può sognare lo scudetto"

Intervenuto a Soccermagazine, l'ex Lazio Dino Zoff ha così parlato del momento dei biancocelesti, inserendo la squadra di Inzaghi fra le grandi del campionato: “La Lazio può tenere botta per la corsa alla vittoria del campionato: penso possa riuscirci, al di là del fatto che sia l’unica a non dover giocare le Coppe europee. Inzaghi? non sono sorpreso del suo successo, perché è una persona a modo, che ci sa fare. Lo sta dimostrando, quindi sono contento per lui”.

