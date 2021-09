Lazio, Zola: "Scudetto? La Lazio non è al livello delle squadre di testa"

Gianfranco Zola, ex vice allenatore di Sarri ai tempi del Chelsea, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, esprimendosi sulla lotta per lo scudetto: "Duello Napoli-Inter? Sarebbe un errore tagliare già fuori la Juventus per il titolo che ha già dimostrato di poter rimontare e vincere. Le romane probabilmente devono ancora crescere, ma sono una variabile impazzita e secondo me non sono del livello delle squadre di testa. Il Napoli è la squadra che mi ha sorpreso di più, perché sta dando una dimostrazione di forza che va al di là dei risultati: controlla le partite, si impone sugli avversari e lo fa con sicurezza. Spalletti sta facendo un lavoro eccezionale. Ma sarà un campionato molto aperto".

