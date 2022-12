Lecce - Lazio, Via del Mare quasi esaurito: il comunicato del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Lecce ha pubblicato una nota sul sito ufficiale per fare il punto della situazione della vendita dei biglietti per la partita contro la Lazio di mercoledì 4 gennaio: "L'U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’apertura della prevendita dei tagliandi validi per la gara di campionato Lecce - Lazio lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto (compreso il settore Ospiti). In considerazione delle numerose richieste pervenute, saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (circa 1.500 posti a ridotta visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti. I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 16:00 del 31 dicembre sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati). Si ricorda che i minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso".