Lecce, tampone con esito indeterminato: ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21

L'Italia Under 21 dovrà fare a meno di Claud Adjapong. L'esterno del Lecce ha lasciato il ritiro della Nazionale e non partirà con la squadra per direzione Islanda per il match di domani. Tutti gli Azzurrini sono stati sottoposti a test anti Covid e Adjapong è stato sottoposto a tampone che ha dato esito indeterminato. Di seguito il comunicato della società salentina: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Claud Adjapong non è stato aggregato al gruppo della Nazionale Under 21, che è partito questa mattina alla volta dell’Islanda. Il difensore giallorosso è stato sottoposto, come tutto il gruppo dei nazionali, a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito indeterminato. Il giocatore farà rientro in sicurezza a Lecce ed effettuerà ulteriori accertamenti".

