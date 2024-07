Legrottaglie: "Un ex Lazio il difensore più forte con cui ho giocato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A tutto Nicola Legrottaglie. L'ex difensore di Catania e Juventus, durante un'intervista a Goal, ha partecipato a un gioco in cui doveva scegliere i migliori calciatori ruolo per ruolo con i quali ha condiviso lo spogliatoio. Per la porta Gianluigi Buffon, in difesa l'ex Lazio Alessandro Nesta, con il quale ha giocato ai tempi del Milan, a centrocampo Andrea Pirlo e in attacco Zlatan Ibrahimovic.