Leiva approda al Gremio, i messaggi d'affetto degli ex compagni - FOTO

È arrivata nel pomeriggio l’ufficialità di Lucas Leiva al Gremio. A darne notizia è stato lui stesso nel corso di una diretta su Instagram, voleva fare una sorpresa ai tifosi e ci è riuscito in pieno. Da quando è stata divulgata la notizia, sotto il post del video piovo commenti da parte dei supporter del club brasiliano che non vedevano l’ora di accoglierlo e messaggi di buona fortuna anche da parte dei suoi ex compagni biancocelesti. Il primo a commentare è stato Sergej Milinkovic Savic che in serbo gli ha scritto: “Coraggio Amico”, seguito da Thomas Strakosha, Luiz Felipe, Pepe Reina, Proto, Patric e Adam Marusic con un semplice ma sentito “Buona fortuna fratello/Amico”. C’è chi invece ha deciso di astenersi dalle parole preferendo cuori rossi o blu, come Correa, Cabral e Armini. Insomma, una vera e propria ondata d’affetto e di stima per il centrocampista che nel corso della sua avventura con l’aquila sul petto ha dimostrato di essere prima di tutto un uomo di valore e poi un professionista di livello.

