Ligue 1, tre nuovi casi sospetti di positività al Coronavirus nel Marsiglia

Pare che il Coronavirus si sia accanito con il mondo del calcio: non solo in Italia, ma in quasi tutta Europa, si stanno scatenando i contagi tra i giocatori professionisti. In Francia, una delle squadre più colpite è l'Olympique Marsiglia. Nei giorni scorsi aveva confermato alcuni casi di positività al virus pandemico e proprio oggi si è dovuta ripetere.

NUOVI CASI E RISCHIO RINVIO - Tramite un comunicato sul proprio profilo Twitter, il club ha comunicato: "L'Olympique Marsiglia è appena venuto a conoscenza di tre nuovi casi sospetti di Coronavirus che sono stati scoperti all'interno dello staff di lavoro. Il club ha contattato oggi la commissione di Lega a tal proposito". Dopo che la prima giornata è stata rinviata, ora c'è il rischio che la partita in casa del Brest non possa essere giocata per cercare di limitare i danni.

