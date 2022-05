Lille, polizia piomba in sede: controlli sul passaggio di Osimhen al Napoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata turbolenta in casa Lille. Come riporta il quotidiano francese “L’Equipe” la polizia ha fatto irruzione nella sede del club francese. Gli inquirenti avrebbero ascoltato diverse persone tra cui il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq. Il motivo del controllo tempestivo sarebbe riconducibile alla modalità di trasferimento del calciatore nigeriano Victor Osimhen al Napoli nella stagione 2020/2021. L’attaccante è stato ceduto ai partenopei per una cifra complessiva di 71,3 milioni di euro. Nell’operazione furono inseriti i cartellini di alcuni giocatori, nella fattispecie Karnezis e i giovani Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi per un totale di 20,3 milioni di euro. A destare perplessità è la valutazione di questi ultimi tre visto che ai tempi i loro stipendi oscillavano tra i 5.000 e i 10.000 euro lordi mensili. Lo scorso aprile la società campana e i suoi dirigenti erano stati prosciolti dal Tribunale federale per il caso delle plusvalenze, tra cui proprio quella riguardante Osimhen.