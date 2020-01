Lippi: “Per lo Scudetto lotta a quattro. Acerbi? Che importa se ha trent'anni...”

In una lunga intervista, riportata nella rassegna stampa di Radiosei, Marcello Lippi si è espresso sulla Serie A e sulla Nazionale di Mancini. Sul massimo torneo del nostro campionato, ha espresso parere positivo sull’interesse dell’Inter nei confronti di Vidal, per poi analizzare la lotta per lo Scudetto: “Le ultime giornate e la Supercoppa hanno detto che Lazio e Roma sono lì e se la giocano alla pari per il titolo: sarà una lotta a quattro, fino alla fine”. Subito dopo, sull'Italia, è tornato a parlare di quella vincente del 2006, si è complimentato con l'attuale ct per il lavoro svolto ed, alla fine, ha detto la sua sul reparto arretrato azzurro, menzionando i punti fermi Bonucci e Chiellini, per poi aggiungere Francesco Acerbi: “Che importa se ha trent’anni: bravo a due, a tre, in attacco, al massimo non farà il prossimo Europeo se sarà fuori età”.

Calciomercato Lazio, nuova ipotesi per Berisha: interesse dalla Serie A

Veron: "Scudetto? La Lazio può lottare fino alla fine. Inzaghi e Correa..."

TORNA ALLA HOMEPAGE