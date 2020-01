Calciomercato Lazio, nuova ipotesi per Berisha: interesse dalla Serie A

Il calciomercato di gennaio si è aperto e in casa Lazio si valutano i movimenti da fare. La società biancoceleste proverà a sfruttare la sessione per snellire un po' la rosa, cedendo quei giocatori che sono finiti ai margini. Tra questi il nome più pesante può essere quello di Valon Berisha. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sul kosovaro va registrato un nuovo interessamento dalla Serie A, quello del Genoa. Il club rossoblù del neo allenatore Nicola ha bisogno di rinforzi e l'ex Salisburgo è un'opzione gradita al tecnico. Per il presidente Preziosi c'è da battere la concorrenza di Brescia e Spal, che si sono mosse in anticipo.

