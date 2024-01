LIVE Calciomercato Lazio | Basic in uscita, tornano vecchi nomi per l'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato biancoceleste per ora resta fermo, o perlomeno si muove molto a rilento. La situazione più calda per ora è quella che riguarda il futuro di Felipe Anderson: sul brasiliano resta forte la pressione della Juventus, la Lazio invece non può far altro che ribadire la totale disponibilità al rinnovo di contratto.

Sempre per quanto riguarda le possibili uscite, sulla questione Basic: il croato non rientra più nei piani di Sarri e nella giornata del 9 gennaio c'è stato un incontro tra il suo agente e Fabiani per decidere sul da farsi. ll Friburgo lo vuole in prestito, ma c’è anche la concorrenza di Verona e Salernitana. Da un centrocampista all'altro: Kamada deve fare una scelta, anche in virtù di quanto si stia riuscendo ad ambientare nella squadra. Ha un contratto fino a giugno con un’opzione di rinnovo in suo favore.

Ceduti ufficialmente Cicerelli al Catania e Robin Kane (come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione). Si cerca invece una nuova destinazione per Kamenovic.

IN ENTRATA

Sul fronte delle entrate era stato fatto il nome di Rade Krunic del Milan, ma è delle ultime ore la notizia dell'assalto definitivo del Fenerbache. Ultimissima voce di mercato è Florian Neuhaus, centrocampista offensivo del Borussia Moenchengladbach: i tedeschi avrebbero aperto a un prestito con diritto di riscatto sugli 8/10 milioni di euro. Ricordate Sallai? La dirigenza biancoceleste avrebbe rinnovato la propria attenzione nei confronti dell'esterno ungherese già cercato lo scorso anno: il Friburgo chiede però circa 12 milioni di euro, nonostante il contratto del calciatore scada nel 2025.

Intanto dirigenza ha rispolverato anche qualche vecchio nome dalla lista dei vorrei: Cesar Huerta, classe 2000 del Pumas, e Santiago Pierotti dall’Argentina. A loro si aggiunge anche Ricci, rimpianto del tecnico, il Torino ha aperto alla cessione, Fazzini, e il solito Valeri, il terzino non ha rinnovato e a giugno potrebbe salutare la Cremonese a parametro zero. Rimane anche nella lista il nome di Pepê del Gremio. Si rincorrono da giorni le voci su Valentini del Boca, il difensore è in scadenza ma c’è concorrenza su di lui. Occhio anche a Simeone.

L'altro profilo spuntato recentemente è quello di Natan Girma della Reggiana. Svizzero, 22 anni: in Serie B è a quota 4 gol e un assist. Sarri comunque rimane fisso su Lewis Ferguson del Bologna, la sua richiesta primaria. Abbandonata la strada Pierotti del Colon per lo status di extra-comunitario.