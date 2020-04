Liverani e quel retroscena di mercato: "Vicino alla Juventus prima di arrivare alla Lazio"

Fabio Liverani, attuale allenatore del Lecce, sta trascorrendo la quarantena tra le mura di casa al pari di tutti gli italiani. In attesa dell'eventuale ripresa del campionato di Serie A, l'ex Lazio ha svelato ai microfoni di Sky Sport un retroscena di calciomercato che lo riguarda, relativo a quando era calciatore e non aveva ancora indossato la maglia biancoceleste: "Ero vicino alla Juventus, ci doveva essere uno scambio con O’Neill che però non accettò di andare a Perugia così mi trasferì alla Lazio. O’Neill che poi a Perugia andò, ma l’anno seguente. Quando andai via a parametro zero dalla Lazio scelsi la Fiorentina, ma la Roma provò a prendermi".

