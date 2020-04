Lazio, Veron: "Simeone tra i migliori d'Europa, lo vorrei ct dell'Argentina"

Dopo le vittorie conquistate insieme con la maglia della Lazio, Veron e Simeone hanno proseguito le rispettive carriere nel mondo del calcio. Il primo è attualmente il presidente dell'Estudiantes, mentre il 'Cholo' è il tecnico dell'Atletico Madrid. La Brujita, ai microfoni di Fox Sports, ha incensato l'ex compagno di squadra, ipotizzando un suo salto sulla panchina dell'Argentina: "Vorrei diventare presidente della Federazione argentina e contribuire alla modernizzazione del movimento calcistico. Mi piacerebbe davvero. Oggi ci sono problemi educativi e nutrizionali. Un giorno credo che Simeone diventerà il ct dell’Albiceleste. Per me è uno dei tecnici migliori in Europa”.

