Livorno, Breda esonerato: in panchina va un ex biancoceleste

Il Livorno precipita e la società prova a correre ai ripari. Dopo il ko con il Pisa, i toscani hanno esonerato Roberto Breda. Per l'allenatore si tratta del secondo addio stagionale dopo che a dicembre era stato sostituito da Tramezzani. Ieri c'è stato un secondo esonero e i granata, ultimi in classifica, si sono affidati a un ex conoscenza della Lazio: Antonio Filippini. L'ex biancoceleste, già allenatore in seconda della squadra, è stato promosso con un comunicato apparso sul sito: "L'A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il ruolo di tecnico della prima squadra è affidato ad Antonio Filippini, già allenatore in seconda e calciatore del Livorno dal 2006 al 2010 con oltre cento presenze".

Coronavirus, Malagò: "Sospendere Serie A? Tutti gli sport devono andare nella stessa direzione"

Lazio, non solo Giroud: Muriqi in lista, ma la concorrenza non manca...

TORNA ALLA HOMEPAGE