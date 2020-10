Luis Alberto, dieci anni d'amore per Patricia: "La miglior decisione della mia vita" - FT

Oggi per Luis Alberto è una giornata speciale. E non soltanto perché questa sera scenderà sul campo dell'Olimpico per l'esordio stagionale della Lazio in Champions League. Il 'Mago', infatti, è pronto a festeggiare anche i dieci anni d'amore per sua moglie Patricia. La spagnola, allo scoccare della mezzanotte, ha scritto su Instagram: "Un decennio con te. Felici dieci anni insieme amore mio, con l'augurio che siano mille ancora. Ogni instante che passa ti amo di più. 20/10/2010 - 20/10/2020". Pronta la risposta del centrocampista biancoceleste, che oggi sarà titolare nella formazione di Simone Inzaghi: "La miglior decisione della mia vita. Sempre accanto a te".

