Luis Alberto e la moglie a Ibiza. Ma la coppia non si perde Siviglia - Roma... - FT

Finito il campionato di Serie A, i giocatori della Lazio si stanno godendo qualche giorno di vacanza in attesa dell'inizio della nuova stagione. Se Ciro Immobile ha deciso di rimanere in Italia, godendosi le meraviglie della Costiera Amalfitana, numerosi biancocelesti hanno optato per Ibiza. Incluso Luis Alberto che, in compagnia della moglie Patricia e di alcuni amici, sta trascorrendo qualche momento di relax in spiaggia. Il 'Mago' sembra aver staccato la spina, ma non c'è vacanza che tenga di fronte a una partita di calcio. Soprattutto se a sfidarsi c'è la propria squadra del cuore e gli storici rivali, il Siviglia e la Roma. La "storia" pubblicata dalla spagnola su Instagram, in cui viene ripreso un maxi-schermo con un frammento della partita, testimonia il momento.

