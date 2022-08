Luis Alberto, l'appello della mamma a Monchi: "Su, riportalo a casa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato non è ancora chiuso in casa Lazio. La società prosegue il lavoro sul fronte delle entrate, ma nel frattempo c'è fermento anche per quel che riguarda le uscite. Il nome di Luis Alberto non figura tra i partenti, ma è ormai pacifico che qualora il Siviglia dovesse bussare alle porte di Formello lo spagnolo non esiterebbe a tornare in patria. Il centrocampista è in attesa, così come la società e spera che questa sua volontà possa concretizzarsi quanto prima. Direttamente dalla Spagna riecheggiano le dichiarazioni della mamma del Mago rilasciate ai microfoni della trasmissione televisiva Jugones: "Il suo ritorno sarebbe il sogno di tutti. Inoltre, potrei andarlo a vedere di persona e non me lo perderei. Il mio biglietto è già prenotato". Infine, il suo appello al ds Monchi: "Dai su, riportalo a casa!". Alle affermazioni della signora Alconchel seguono quelle del fratello Vincente: "Per me è un orgoglio avere un fratello che gioca nella Primera Division".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE