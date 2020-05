Luis Alberto, la moglie Patricia: "Mio marito qui è super amato, non vogliamo andarcene"

Ennesimo week-end senza calcio per tifosi e appassionati, che però si potranno consolare con i tanti contenuti social pubblicati in questi giorni da calciatori e compagne. In particolare, la moglie di Luis Alberto, Patricia, ha risposto alle domande poste da alcuni suoi seguaci su Instagram. Due in particolare riguardano la permanenza a Roma della famiglia: "Siamo molto felici qui, non abbiamo voglia di andarcene da Roma". Poi, sul rapporto con i tifosi, si è complimentato con la gente laziale: "Luis qui è super amato, le persone sono molto rispettose".

