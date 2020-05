Calciomercato Lazio, il piano per Kumbulla: Tare vuole giocare il jolly

CALCIOMERCATO LAZIO - Il direttore sportivo del Verona, Tony D'amico, è stato chiaro e, a dire il vero, ha anche sparato alto: servono più di 25 milioni per prendere Kumbulla, realisticamente una cifra vicina ai 30 per portare via il difensore rivelazione di questa stagione. Per la Lazio sono tanti soldi, soprattutto in piena emergenza Coronavirus, Tare e Lotito vorrebbero arrivare all'albanese spendendo un po' meno e, magari, abbassando il prezzo con l'inserimento di qualche bonus. Il Verona sa che dovrà vendere il ragazzo, che è richiesto da altre squadre italiane (Napoli e Inter) ed europee (Chelsea e Borussia Dortmund), sta aspettando per far lievitare il prezzo e giocare a rialzo. Una strategia che ci sta e che potrebbe funzionare. Ma anche la Lazio ha la sua: come riporta la rassegna di Radiosei, la nazionalità di Tare e Strakosha potrebbe fare al caso dei biancocelesti e potrebbe essere la carta da giocare per convincere Kumbulla. Sono tutti e tre albanesi, il lavoro nell'ombra della Lazio - che è già partito - potrebbe puntare proprio su questo. Una pressione del difensore al club poi potrebbe abbassare le richieste.

Calciomercato Lazio, ds Verona: "Kumbulla lo vogliono in tanti. Vale più di 25 milioni"

Calciomercato Lazio, da Suarez a Tsimikas: il punto della situazione

Torna alla home page