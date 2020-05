Roma, ti ricordi? Sono passati 12 anni dall'ultimo trofeo vinto

4384, sono i giorni passati dall'ultimo trofeo conquistato dalla Roma. Era il 24 maggio 2008, e i giallorossi si imponevano per 2-1 contro l'Inter all'Olimpico. Da circa 12 anni però, a Roma è stata solo la Lazio ad alzare al cielo ben 5 trofei e a tenere alto il nome della capitale nel calcio italiano. Ed uno di questi, la Coppa Italia conquistata quel pomeriggio del 26 maggio, rappresenta il paradiso per il tifo biancoceleste e l'inferno sportivo e degli sfottò, a distanza di anni ancora, per molti supporters giallorossi.

