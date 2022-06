Luis Alberto non smette d'allenarsi: il "compagno" è un volto noto della Serie A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto stakanovista, il "Mago" non ha mai smesso d'allenarsi, neppure durante le vacanze. E ora che il periodo di relax sta per finire, lo spagnolo ha aumentato i ritmi. Su Instagram le foto che testimoniano le sessioni di lavoro in compagni di Ruben Pons, preparatore atletico del Liverpool e una sorta di allenatore personale per Luis Alberto... e Fabian Ruiz. Il centrocampista della Lazio sta condividendo le sessioni di esercizi con il calciatore del Napoli. E tra amici c'è sempre spazio per un sorriso.

TORNA ALLA HOMEPAGE